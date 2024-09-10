Глава Удмуртии встретился с зампредом правительства России Татьяной Голиковой

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой о строительстве медучреждений в регионе. Встреча состоялась 9 сентября, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

«В этом году завершается реализация нацпроекта «Здравоохранение». За 6 лет в Удмуртии построено более 100 зданий медицинских учреждений, в том числе 7 врачебных амбулаторий и 94 фельдшерско-акушерских пункта, новая детская поликлиника в Можге и взрослая поликлиника в Воткинске. Капитально отремонтировано 110 объектов — это более 50 больниц и поликлиник, более 40 ФАПов и амбулаторий, помещения под новую медтехнику», — рассказал Александр Бречалов.

На 2025 год в планах построить 8 ФАПов и две врачебные амбулатории. Также в ближайших планах завершить оснащение операционного блока Глазовской межрайонной больницы и отремонтировать стационар.

Напомним, ранее глава Удмуртии встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.