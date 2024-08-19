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Рабочую группу по вопросам клиентоцентричности и бережливого управления создали в Удмуртии

10:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Рабочую группу по вопросам клиентоцентричности и бережливого управления создали в Удмуртии
10:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
149
0
#Удмуртия\n#клиенты\n#управление
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
149
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Возглавил её вице-премьер республики Тимур Меджитов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили организовать внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности и бережливого управления в работе исполнительных органов власти и подведомственных им госучреждений республики. Соответствующее распоряжение подписала и. о. премьер-министра УР Ольга Абрамова.

Муниципалитетам также рекомендуют разрабатывать и реализовывать проекты по оптимизации процессов в деятельности органов местного самоуправления. Проекты по оптимизации нужно будет направлять на рассмотрение рабочей группе по вопросам развития клиентоцентричности и бережливого управления.

Руководителем группы и ответственным за развитие клиентоцентричности и бережливого управления в Удмуртии назначили вице-премьера Тимура Меджитова.

10:40, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
149
0
#Удмуртия\n#клиенты\n#управление