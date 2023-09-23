Малая Пурга. Удмуртия. На пост главы Малопургинского района документы подали 9 кандидатов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Малопургинского района в социальных сетях.

3 октября кандидатам предстоит защитить свои программы развития района перед конкурсной комиссией. Ниже представлен список претендентов.

Сидоров Алексей Анатольевич, 1985 года рождения, в настоящее время проживает в Мурманской области, заместитель начальника штаба отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота

Деев Александр Алексеевич, 1972 года рождения, проживает в с. Малая Пурга, директор по защите бизнеса ООО «Ува-молоко»

Барышников Александр Владимирович, 1979 года рождения, проживает в г. Ижевск, главный инженер ООО «Газпром сеть АЗС»

Соколов Вячеслав Алексеевич, 1983 года рождения, проживает в г. Ижевск, Первый заместитель главы Администрации Малопургинского района

Егоров Михаил Михайлович, 1988 года рождения, проживает в Миндерево, электрогазосварщик ООО «РОС»

Сутягин Марсель Валериевич, 1987 года рождения, проживает в с. Иж-Бобья Агрызского района РТ., заместитель начальника Отдела МВД России «Малопургинский»

Шундаев Вадим Германович, 1986 года рождения, проживает в с. Малая Пурга, директор МБУ «Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений»

Тронин Евгений Александрович, 1989 года рождения, проживает в п. Ува, водитель автомобиля службы охраны ООО «Газпром Межрегионгаз Ижевск»

Бабурин Алексей Николаевич, 1975 года рождения, проживает в поч. Постольский, директор МБУ «Малопургинская центральная сельская управа».