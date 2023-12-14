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Сергея Коновалова избрали главой Глазова на второй срок

13:35, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Сергея Коновалова избрали главой Глазова на второй срок
13:35, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выборы главы
Фото: пресс-служба администрации Глазова
47
0

За него проголосовали все присутствующие на сессии депутаты Гордумы.

Глазов. Удмуртия. Сергея Коновалова единогласно избрали на второй срок главой Глазова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Напомним, на пост руководителя города претендовали нынешний градоначальник Сергей Коновалов и замдиректора Центра развития бизнеса и городской среды Игорь Шавров. Оба кандидата прошли конкурсный отбор и представили программы по развитию города.

За кандидатуру Сергея Николаевича Коновалова на пост главы отдали голоса 25 из 25 присутствующих на сессии депутатов Глазовской городской думы.

«Я ни на одну секунду не пожалел, что пришел служить Глазову, Удмуртской Республике и России. Искренне люблю город, поэтому с командой будем стараться реализовать все намеченные планы, прислушиваться к мнению и критике жителей и депутатов, оправдывать оказанное доверие и служить городу, республике и стране», — прокомментировал Сергей Коновалов.

13:35, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#выборы главы