Удмуртию в Общественной палате России будет представлять директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин

Ижевск. Удмуртия. В Общественной палате Удмуртии прошли выборы представителя региона в новый, восьмой состав Общественной палаты России. Об этом сообщает пресс-служба удмуртских общественников.

Избрание представителя состоялось 23 марта на пленарном заседании палаты путём тайного голосования. Большинство голосов получил директор «Парков Ижевска», член Общественной палаты Удмуртии Сергей Буторин.

Сергей Викторович имеет почетную грамоту Минобороны России, медаль МЧС России и другие награды, в 2014 году стал победителем премии «Человек города» в номинации «Город и общество».

Представитель Удмуртии в Общественной палате РФ седьмого созыва — председатель Объединения советов домов Удмуртской Республики Александр Евсеев — получил Почетную грамоту правительства региона за добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.

Напомним, директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин стал членом Общественной палаты Удмуртии в декабре 2022 года. Его кандидатуру поддержали на сессии депутаты Госсовета республики.