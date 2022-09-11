Явка на полдень 11 сентября в Удмуртии достигла почти 30%

Ижевск. Удмуртия. Явка на выборы в Удмуртии на 12:00 воскресенья, 11 сентября, составила 29,58%. Об этом журналистам рассказал секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов.

«На это же время явка на выборы в Госдуме в прошлом году составляла 34,76%. Ну что поделать, так у нас ходят избиратели», — сказал Пырегов. Он отметил, что его это не удивляет, картина привычная. В районах явка традиционно выше, чем в городах.

По-прежнему в лидерах остается Селтинский район — там проголосовали 56,7%. Самая низкая явка в Ленинском районе Ижевска — 19,34%.

«Жалоб в этом году достаточно приличное количество, порядка 800. Но много идёт однотипных: запрещают клеить наклейки на сейфпакеты, споры о допуске неаккредитованных журналистов», — добавил секретарь ЦИК Удмуртии.

По его словам, по поводу сообщения в соцсетях о том, что в Шарканском районе был поврежден сейфпакет, ЦИК УР решил все 54 бюллетеня из него признать недействительными.