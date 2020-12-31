Совмещавшим несколько налоговых режимов предпринимателям в Удмуртии снизят ставку по УСН после отмены ЕНВД

Ранее льгота не распространялась на бизнес, работающий на УСН и ЕНВД.

Ижевск. Удмуртия. Бизнесу Удмуртии, совмещавшему несколько налоговых режимов, предоставят пониженную ставку по «упрощенке» после отмены ЕНВД. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, внести изменения в законодательство планируют на следующей сессии регионального Госсовета. Однако сама льгота будет действовать с 1 января 2021 года.

«В связи с отменой ЕНВД мы получили много запросов от тех предпринимателей, кто уже совмещал УСН и ЕНВД, и кому льготная ставка не полагалась. Сегодня в Удмуртии более 6 тысяч предпринимателей, которые совмещают ЕНВД с другими налоговыми режимами. Все они при переходе на УСН с 1 января получат льготную ставку», - рассказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов.

Напомним, что льготная ставка при переходе с ЕНВД на УСН по объекту налогообложения «Доходы» составит 2% вместо 6%, по объекту «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Ранее воспользоваться льготой мог бизнес, сидевший исключительно на «упрощенке».

Подать заявление о смене налогового режима можно в налоговой или через личный кабинет на сайте ФНС. Тем, кто уже написал заявление о переходе на УСН, заново делать этого не нужно.

Предприниматели, которые до конца дня 31 декабря не определятся с системой, автоматически попадут на общую систему налогообложения, где вынуждены будут платить целый ряд налогов: НДФЛ, НДС, налоги на собственность.