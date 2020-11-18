В Удмуртии могут ввести пониженные ставки по УСН для перешедших с ЕНВД

Предполагается, что на 2021 год они составят 2% по объекту налогообложения «доходы» и 5% - «доходы минус расходы».

Ижевск. Удмуртия. Перешедшим после отмены ЕНВД на УСН предпринимателям Удмуртии могут предложить пониженные ставки. Власти республики планируют направить соответствующий законопроект в региональный Госсовет. Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Предполагается установить на 2021 год ставку в размере 2% для бизнеса, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы, и 5% - «доходы минус расходы». Меру планируется распространить на предприятия «при переходе с 1 января 2021 года на применение упрощенной системы налогообложения после снятия с учета в качестве плательщика единого налога на вмененный доход».

Отметим, что ставка по УСН в Удмуртии составляет 6 и 15% соответственно.