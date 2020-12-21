Только треть плательщиков ЕНВД в Удмуртии подали заявления на смену налогового режима

Остальным нужно определиться до 31 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Более 6 тыс. налогоплательщиков в Удмуртии не написали заявление о переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другую систему налогообложения. Об этом в ходе аппаратного совещания органов власти сообщил руководитель Управления ФНС России по Удмуртской Республике Юрий Горюнов.

Он напомнил, что система ЕНВД перестанет действовать с 1 января 2021 года. До этого времени налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – необходимо определиться, на какой налоговый режим они хотят перейти и подать соответствующее уведомление. В ином случае их автоматически переведут на общую систему налогообложения.

«На территории республики должны определиться с выбором режима налогообложения более 9 000 плательщиков ЕНВД. Из них на 17 декабря перешли на другие режимы около 3 000 налогоплательщиков, то есть 30%», – отметил Горюнов.

Он напомнил, что оставшиеся ИП и компании должны подать заявление или уведомление о смене налогового режима до 31 декабря.

Для удобства налогоплательщиков в Удмуртии разработали инструкцию , как перейти с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН) или налог на профессиональный доход (ПСД).