Более 40 жалоб поступило в избиркомы Удмуртии перед единым днем голосования

Часть из них получила подтверждение.

Ижевск. Удмуртия. В избирательные комиссии Удмуртии поступило 44 жалобы перед единым днем голосования. По словам председателя ЦИК Удмуртской Республики Виктора Кушко, часть из них получила подтверждение.

В Ижевске подтвердились 10 нарушений, составлено 3 протокола об административной ответственности. В Сарапуле выявили 4 нарушения, в Глазове – одно. Все они связаны с распространением агитационных материалов, не соответствующих законодательству.

По состоянию на 11:00 13 сентября новых звонков о возможных нарушениях на выборах не поступало, отметил Кушко.

13 сентября жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула выбирают депутатов городских дум. Кроме того, по одному округу в Ижевске проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета Удмуртии.