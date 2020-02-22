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Ранее отстраненный бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вернулся к работе

10:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
Ранее отстраненный бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вернулся к работе
10:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
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#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ombudsmanbiz18.ru
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Проверка длилась с октября прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Ранее отстраненный от работы уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии Александр Прасолов приступил к своим должностным обязанностям. «Проверку закончили, мне выдали документы, сегодня я приступил к работе», - сообщил он журналисту «Сусанина» в пятницу, 21 февраля.

В октябре 2019 года Прасолова отстранили от должности из-за сомнений в достоверности предоставленных им сведений о доходах за 2016-2018 года. В декабре глава Удмуртии Александр Бречалов еще на месяц продлил проверочные мероприятия. В январе текущего года в отношении бизнес-омбудсмена начали новую проверку, которую, по мнению омбудсмена, организовали из-за его поездки в Страсбург.

21 февраля его допустили к работе.

10:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
28
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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