Ранее отстраненный бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вернулся к работе

Проверка длилась с октября прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Ранее отстраненный от работы уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии Александр Прасолов приступил к своим должностным обязанностям. «Проверку закончили, мне выдали документы, сегодня я приступил к работе», - сообщил он журналисту «Сусанина» в пятницу, 21 февраля.

В октябре 2019 года Прасолова отстранили от должности из-за сомнений в достоверности предоставленных им сведений о доходах за 2016-2018 года. В декабре глава Удмуртии Александр Бречалов еще на месяц продлил проверочные мероприятия. В январе текущего года в отношении бизнес-омбудсмена начали новую проверку, которую, по мнению омбудсмена, организовали из-за его поездки в Страсбург.

21 февраля его допустили к работе.