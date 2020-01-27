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Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову вновь продлили срок отстранения от должности

12:45, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову вновь продлили срок отстранения от должности
12:45, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#бизнес\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: facebook.com/ombudsmanyar
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Связано это с новой проверкой.

Ижевск. Удмуртия. Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову вновь продлили срок отстранения от должности. Об этом «Сусанину» рассказал сам чиновник.

«Организовали новую проверку, срок не указан. В связи с моей поездкой в Страсбург, хотя все пояснения я дал ещё до этого, что ездил полностью за свой счёт», — рассказал Александр Прасолов.

Напомним, его отстранили от должности на два месяца в конце октября 2019 года из-за проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2016-2018 годы. В конце декабря стало известно, что отстранение продлили ещё на месяц.

12:45, 27 января, 2020
Дмитрий Стрелков
280
0
#бизнес\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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