Связано это с новой проверкой.

Ижевск. Удмуртия. Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову вновь продлили срок отстранения от должности. Об этом «Сусанину» рассказал сам чиновник.

«Организовали новую проверку, срок не указан. В связи с моей поездкой в Страсбург, хотя все пояснения я дал ещё до этого, что ездил полностью за свой счёт», — рассказал Александр Прасолов.

Напомним, его отстранили от должности на два месяца в конце октября 2019 года из-за проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах за 2016-2018 годы. В конце декабря стало известно, что отстранение продлили ещё на месяц.