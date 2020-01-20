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Районы Удмуртии не освоили деньги, выделенные на установку пожарных извещателей

10:20, 20 января, 2020
Ксения Чернова
Районы Удмуртии не освоили деньги, выделенные на установку пожарных извещателей
10:20, 20 января, 2020
Ксения Чернова
134
0
#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Можга\n#Сюмси\n#Киясово\n#Удмуртия\n#пожары\n#финансы и деньги
Фото: дез-1.рф
134
0

В первую очередь оборудование должно появиться в домах многодетных семей и инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. Районы Удмуртии не освоили в полном объеме деньги, выделенные на установку пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи и инвалиды. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Петр Фомин.

По его словам, дотации выделяют всем районам и городам.

Однако работа ведется слабо: по результатам 2019 года стопроцентного результата не достиг никто.

Хуже всего ситуация в Воткинске и Можге, там охват составил 0%. В Ижевске показатель составил 0,33%, в Глазове 2%. Лидерами стали Сюмсинский (93%) и Киясовский районы (86%). В целом по Удмуртии пожарные извещатели получили меньше трети многодетных семей.

Петр Фомин отметил, что работу надо активизировать. Он привел в пример пожар, который произошел в многоквартирном доме в деревне Шабердино Завьяловского района, который вспыхнул в квартире, где проживала многодетная семья. Причиной возгорания стала детская шалость. Извещателя в квартире не было, что привело к более серьезным последствиям пожара, подчеркнул Фомин.

10:20, 20 января, 2020
Ксения Чернова
134
0
#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Можга\n#Сюмси\n#Киясово\n#Удмуртия\n#пожары\n#финансы и деньги

 

 

 


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