Члены правительства Удмуртии отчитались о своих доходах в 2017 году

Наибольший доход в ушедшем году среди министров и руководителей агентств, управлений и комитетов получила министр спорта Наталья Гольцова.

Ижевск. Удмуртия. Руководители министерств и ведомств Удмуртии отчитались о своих доходах в 2017 году. Сведения о заработке, недвижимости и транспорте опубликованы на официальном портале органов власти республики. Информационное агентство «Сусанин» проранжировало доходы чиновников.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова с учетом продажи имущества заработала 4 696 701,58 рублей. В ее собственности – три подвальных помещения, а вместе с супругом она владеет квартирой. Автопарк гонщицы состоит из Mersedes GL550, «ВАЗ 2112», «ЛАДЫ Ларгус» и грузовика «Форд-Транзит Бус». Супруг министра заработал 2 508 044,43 рублей. Он владеет долей в квартире и прицепом к автомобилю.

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич сообщил о доходе в 4 537 931,34 рублей. Он владеет квартирой и автомобилем Mersedes-Benz GLA 250 4Matic. Супруга вице-премьера заработала 632 022,97 рублей, имеет в собственности долю в квартире и автомобиль Renault Kaptur.

Вице-премьер Анастасия Муталенко, курирующая социальный блок, заработала в 2017 году 3 332 369 рублей. В ее собственности доля в квартире. Супруг госслужащей задекларировал доход в 3 260 023 рубля. В его собственности доля в жилом доме, а также автомобиль Nissan Chery.

Вице-премьер Анатолий Строков сообщил о доходе в 2 535 301 рубль. У него недвижимости в собственности, а в пользовании – две квартиры. В автопарке Строкова - KIA SLS (SPORTAGE, SL, SLS).

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Иван Ястреб заработал 2 464 309,19 рублей, его жена – 259 658,13 рублей. Супруга министра владеет двумя земельными участками на Украине, а также квартирой в России и автомобилем Citroen DS4.

Министр финансов Станислав Евдокимов заработал 2 355 010,32 рублей (2, 499 млн рублей в 2016 году). В его собственности находятся два земельных садовых участка, жилой дом, квартира, хозяйственная постройка, баня. Супруга министра задекларировала 1 455 586,61 рублей. В ее собственности: два садовых участка и квартира.

Председатель правительства Ярослав Семенов задекларировал доход в 2 211 050,24 рублей (в том числе средства от продажи транспортного средства). В его собственности земельный участок, жилой дом и доли в трех квартирах, мотоцикл «КАВАСАКИ VN 1600 NOMAD». Супруга премьер-министра сообщила о доходе в 1 150 487,78 рублей (в том числе от продажи транспортного средства). В ее собственности – земельный участок, дом, доля в квартире и квартира, машиноместо и автомобиль «Лексус RX270».

Министр здравоохранения Игорь Титов отчитался о доходе в 2 133 909,99 рублей. Он владеет пятью участками сельхозназначения, долей в участке и автомобилем Mitsubishi Pajero.

Министр культуры и туризма Владимир Соловьев заработал 2 102 025,57 рублей (1,674 млн рублей годом ранее). Он владеет земельными участками под строительство и сельское хозяйство, двумя квартирами, одна из которых в совместной с членами семьи собственности. В автопарке «ВАЗ 2106» и мотоцикл «ИЖ П5». Жена министра задекларировала доход в 364 290 рублей, несовершеннолетний ребенок – 10 539,96 рублей.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заработал 1 874 015 рублей. Вместе с женой, у которой в ушедшем году не было дохода, он владеет квартирой.

Министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова сообщила о доходе в 1 814 379,04 рублей. Вместе с мужем она владеет квартирой. Супруг министра получил 1 485 421,46 рублей, в том числе от продажи имущества. Он имеет три участка под жилищное строительство, жилой до и автомобиль Opel Zafira.

Начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Айваз Марданшин задекларировал 1 740 235,75 рублей. Он владеет долей в квартире и автомобилем Renault Megane. Супруге принадлежит доля в квартире.

И.о. начальника ГУ ветеринарии Николай Котельников заработал 1 734 409,31 рублей. В его собственности находятся приусадебный участок и жилой дом. Жена Котельникова заработала 548 119,3 рублей.

Министр национальной политики Лариса Буранова в 2017 году заработала 1 683 709,74 рублей (1,626 млн рублей годом ранее).В ее собственности земельный участок, жилой дом, квартира и доля в квартире, а также автомобиль Opel Corsa.

Председатель комитета по делам ЗАГС Людмила Попова сообщила о доходе в 1 583 753,63 рублей. Она является владелицей двух квартир и доли в квартире.

Министр имущественных отношений Анна Боталова задекларировала доход в 1 557 488,45 рублей. В ее собственности квартира, доля в гараже, а также автомобиль Chevrolet Lacetti.

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Воронцов получил 1 545 854,44 рублей. Он владеет долей в квартире. Супруга чиновника задекларировала 333 999,88 рублей дохода и долю в квартире. Двое из трех несовершеннолетних детей также владеют долей в квартире.

Руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Юрий Перевочиков заработал 1 389 884,96 рублей. В его собственности находится приусадебный земельный участок и доля в квартире.

Председатель комитета по делам архивов Наталья Тойкина получила 1 331 784,04 рублей. Вместе с мужем она владеет квартирой, а также является собственником доли в квартире и автомобиля CHEVROLET KLAL (Epica). Ее супруг заработал 206 080 рублей. Он владеет земельным участком, домом и автомобилем DAEWOO NEXIA

Министр образования и науки Светлана Болотникова заработала 1 275 872,54 рублей. В ее собственности находятся две квартиры.

Министр информатизации и связи Тимур Меджитов сообщил о доходе в 1 154 123,29 рублей, с учетом продажи имущества. Он владеет двумя квартирами, одна из которых находится в совместной с женой собственности, и автомобилем Mitsubishi Outlander. Доход супруги министра составил 32 006,12 рублей. В ее активе доля в квартире.

Министр экономики Михаил Тумин заработал 1 128 047 рублей. Он владеет долей в квартире и автомобилем Skoda Octavia.

Первый заместитель председателя правительства Александр Свинин заработал в ушедшем году 953 581 рубль. В его собственности нет ни недвижимости, ни транспорта, в пользовании же находятся две квартиры, дом, и земельный участок. Супруга вице-премьера заработала 154 401 рубль. Она владеет долей в квартире и автомобилем «МАЗДА СХ-5».

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов сообщил о доходе в 621 086,01 рублей. Вместе с супругой он владеет двумя квартирами. У жены министра в собственности также находятся гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В 2017 году она заработала 597 600,83 рублей.

И.о. начальника ГУ по государственному надзору Евгений Поздеев заработал 393 567,43 рублей. В его собственности находятся две квартиры.

Ранее о своих доходах сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В 2017 году он заработал 34 млн рублей.