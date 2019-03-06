Глава Удмуртии Александр Бречалов перешел в группу с очень сильным влиянием в рейтинге губернаторов

В феврале он переместился с 21 на 20 место.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 20 строчку в рейтинге влияния губернаторов субъектов России. Как сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций, в феврале он улучшил свою позицию на один пункт и замкнул группу с очень сильным влиянием.

Бречалову укрепил свое место в рейтинге после того, как правительство присвоило Глазову статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Лидерами списка оказались: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченя) и Рустам Минниханов (Татарстан).

Отметим, что значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов, планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, а также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом.