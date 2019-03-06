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Глава Удмуртии Александр Бречалов перешел в группу с очень сильным влиянием в рейтинге губернаторов

10:47, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
10:47, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В феврале он переместился с 21 на 20 место.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 20 строчку в рейтинге влияния губернаторов субъектов России. Как сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций, в феврале он улучшил свою позицию на один пункт и замкнул группу с очень сильным влиянием.

Бречалову укрепил свое место в рейтинге после того, как правительство присвоило Глазову статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

Лидерами списка оказались: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченя) и Рустам Минниханов (Татарстан).

Отметим, что значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов, планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, а также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом.

10:47, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
223
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#Александр Бречалов

 

 

 


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