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Владимир Невоструев сохранил пост секретаря удмуртского отделения «Единой России»

12:50, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:50, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
137
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#Единая Россия\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Владимир Невоструев\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба Государственного Совета Удмуртии
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Он занимает его с декабря 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Невоструев продолжит руководить удмуртским региональным отделением «Единой России». Соответствующий вопрос рассмотрели во вторник, 19 февраля, в ходе 31 конференции партии.

Первоначально делегаты проголосовали за досрочное сложение полномочий Невоструева, однако позднее тайным голосованием переизбрали его на должность секретаря. Его кандидатуру поддержали 162 делегата.

«Уверен, что потенциал у нас есть и наиболее значимые достижения у нас ещё впереди», - сказал Невоструев.

На этот пост претендовал также Анатолий Наумов, который с 2017 года руководит депутатской фракцией «Единой России» в Госсовете Удмуртии. Наумов является членом постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Он также являлся главой администрации Сарапула с 2001 по 2009 год.

Напомним, что Невоструев является секретарем реготделения партии с декабря 2015 года. Тогда он сменил на этом посту теперь уже бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Обычно срок полномочий секретаря составляет 5 лет.

12:50, 19 февраля, 2019
Диана Ворончихина
137
0
#Единая Россия\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Владимир Невоструев\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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