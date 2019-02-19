Владимир Невоструев сохранил пост секретаря удмуртского отделения «Единой России»

Он занимает его с декабря 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Невоструев продолжит руководить удмуртским региональным отделением «Единой России». Соответствующий вопрос рассмотрели во вторник, 19 февраля, в ходе 31 конференции партии.

Первоначально делегаты проголосовали за досрочное сложение полномочий Невоструева, однако позднее тайным голосованием переизбрали его на должность секретаря. Его кандидатуру поддержали 162 делегата.

«Уверен, что потенциал у нас есть и наиболее значимые достижения у нас ещё впереди», - сказал Невоструев.

На этот пост претендовал также Анатолий Наумов, который с 2017 года руководит депутатской фракцией «Единой России» в Госсовете Удмуртии. Наумов является членом постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Он также являлся главой администрации Сарапула с 2001 по 2009 год.

Напомним, что Невоструев является секретарем реготделения партии с декабря 2015 года. Тогда он сменил на этом посту теперь уже бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Обычно срок полномочий секретаря составляет 5 лет.