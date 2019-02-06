play
pause
  • $ 65.57 ↓
  • € 74.91 ↓

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

13:30, 06 февраля, 2019
Георгий Поветкин
13:30, 06 февраля, 2019
Георгий Поветкин
586
0
#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отставка\n#назначения\n#Александр Бречалов
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
586
0

Указ об увольнении руководителя появился на сайте главы республики в среду, 6 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Алексей Воронцов покинул должность руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Указ об увольнении появился на сайте главы республики в среду, 6 февраля.

«Освободить Воронцова Алексея Николаевича от должности руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики и уволить с государственной службы Удмуртской Республики 6 февраля 2019 года», - сказано в документе.

В разговоре с корреспондентом «Сусанина» Воронцов рассказал, что данное решение было принято по соглашению сторон, одной из которых был глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Образно говоря, мы не сошлись во взглядах по модели и выстраиванию в будущем системы управления СМИ в регионе, и по сути дорожной карты по оптимизации и повышению эффективности деятельности средств массовой информации. […] У меня другое видение по оптимизации отрасли СМИ. Поскольку у нас руководитель в республике один – он в конечном итоге проводит государственную политику во всех сферах народного хозяйства, в том числе и в нашей подотрасли. Соответственно, он несет ответственность за принимаемое решение. Соответственно Воронцов должен освободить это место для дальнейшей работы нового человека», - рассказал Алексей Воронцов.

Собеседник не уточнил кто возглавит агентство после его ухода, однако временно исполняющий обязанности руководителя, по его словам, будет назначен в четверг, 7 февраля. Сегодня у Воронцова последний рабочий день.

В ближайшее время он намерен взять отпуск, после чего должен решить вопрос со своим будущим.

«Нужно собраться с мыслями, посмотреть где мои навыки и опыт смогут пригодится. Об этом безусловно поговорим в ближайшем будущем. У меня есть 89 дней отпуска», - рассказал Воронцов.

По его словам, за время работы в агентстве, команда смогла не только запустить новые СМИ, включая информагентство «Удмуртия» и журнал «Республика», но и грамотно выстроить процесс оптимизации, который не подразумевал сокращения расходов и бюджетных ассигнований.

«Вся наша команда до сей поры трудилась для того, чтобы расширить спектр предоставляемых услуг и старалась идти в ногу со временем, учитывая изменчивые потребности общества. Я считаю, что мы работали неплохо», - сказал собеседник.

Отметим, что должность руководителя агентства Алексей Воронцов занимал с 2014 года.

13:30, 06 февраля, 2019
Георгий Поветкин
586
0
#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отставка\n#назначения\n#Александр Бречалов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
7603

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

4851
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3625
10:11, 30 января, 2019

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3238
11:29, 03 февраля, 2019

В Ижевске изменили схему движения троллейбусов 7, 10 и 14 маршрутов

2663
16:51, 30 января, 2019

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

13:48, 01 февраля, 2019
1444

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

1185
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

1101
13:45, 30 января, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

986
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

954
17:11, 01 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3111

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1559
11:54, 31 января, 2019

Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1264
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1231
16:00, 30 января, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1003
16:44, 02 февраля, 2019