Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

Указ об увольнении руководителя появился на сайте главы республики в среду, 6 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Алексей Воронцов покинул должность руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Указ об увольнении появился на сайте главы республики в среду, 6 февраля.

«Освободить Воронцова Алексея Николаевича от должности руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики и уволить с государственной службы Удмуртской Республики 6 февраля 2019 года», - сказано в документе.

В разговоре с корреспондентом «Сусанина» Воронцов рассказал, что данное решение было принято по соглашению сторон, одной из которых был глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Образно говоря, мы не сошлись во взглядах по модели и выстраиванию в будущем системы управления СМИ в регионе, и по сути дорожной карты по оптимизации и повышению эффективности деятельности средств массовой информации. […] У меня другое видение по оптимизации отрасли СМИ. Поскольку у нас руководитель в республике один – он в конечном итоге проводит государственную политику во всех сферах народного хозяйства, в том числе и в нашей подотрасли. Соответственно, он несет ответственность за принимаемое решение. Соответственно Воронцов должен освободить это место для дальнейшей работы нового человека», - рассказал Алексей Воронцов.

Собеседник не уточнил кто возглавит агентство после его ухода, однако временно исполняющий обязанности руководителя, по его словам, будет назначен в четверг, 7 февраля. Сегодня у Воронцова последний рабочий день.

В ближайшее время он намерен взять отпуск, после чего должен решить вопрос со своим будущим.

«Нужно собраться с мыслями, посмотреть где мои навыки и опыт смогут пригодится. Об этом безусловно поговорим в ближайшем будущем. У меня есть 89 дней отпуска», - рассказал Воронцов.

По его словам, за время работы в агентстве, команда смогла не только запустить новые СМИ, включая информагентство «Удмуртия» и журнал «Республика», но и грамотно выстроить процесс оптимизации, который не подразумевал сокращения расходов и бюджетных ассигнований.

«Вся наша команда до сей поры трудилась для того, чтобы расширить спектр предоставляемых услуг и старалась идти в ногу со временем, учитывая изменчивые потребности общества. Я считаю, что мы работали неплохо», - сказал собеседник.

Отметим, что должность руководителя агентства Алексей Воронцов занимал с 2014 года.