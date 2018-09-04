Александр Свинин: к новому году Удмуртия должна стать «чистым регионом» по лейкозу

По сравнению с началом года распространение лейкоза в республике снизилось в 2,5 раза.

Ижевск. Удмуртия. На традиционной встрече с журналистами первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин прокомментировал подготовку республики к экспорту молочной продукции. По его словам, к сегодняшнему дню распространение лейкоза на территории республики снижено в 2,5 раза.

Основной задачей в этой сфере на данный момент является сделать Удмуртию к 1 января 2019 года «чистым регионом» по лейкозу. На данный момент таких субъектов федерации всего два – Ленинградская и Свердловская области.

Напомним, в декабре 2017 года Александр Свинин говорил: «Конечно первое место в этом плане будет занимать оперативное решение проблемы с лейкозом, потому что предприятия к экспорту готовы, но мы вывести их на этот рынок не можем».