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Александр Свинин: к новому году Удмуртия должна стать «чистым регионом» по лейкозу

11:08, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
11:08, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#сельское хозяйство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#Александр Свинин
Фото: pxhere.com
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По сравнению с началом года распространение лейкоза в республике снизилось в 2,5 раза.

Ижевск. Удмуртия. На традиционной встрече с журналистами первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин прокомментировал подготовку республики к экспорту молочной продукции. По его словам, к сегодняшнему дню распространение лейкоза на территории республики снижено в 2,5 раза.

Основной задачей в этой сфере на данный момент является сделать Удмуртию к 1 января 2019 года «чистым регионом» по лейкозу. На данный момент таких субъектов федерации всего два – Ленинградская и Свердловская области.

Напомним, в декабре 2017 года Александр Свинин говорил: «Конечно первое место в этом плане будет занимать оперативное решение проблемы с лейкозом, потому что предприятия к экспорту готовы, но мы вывести их на этот рынок не можем».

11:08, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
372
0
#сельское хозяйство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#АПК\n#Александр Свинин

 

 

 


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