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В УФАС Удмуртии надеются на снижение количества нарушений с началом работы регионального центра закупок

15:01, 12 июля, 2018
Дарья Саушина
15:01, 12 июля, 2018
Дарья Саушина
754
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#ФАС\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#торги
Фото: ИА Сусанин
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Центр был создан в начале 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское УФАС надеется на снижение количества нарушений в муниципальных и региональных закупках с полноценным началом работы Регионального центра закупок. Как рассказал на встрече с журналистами в четверг, 12 июля, заместитель руководителя регионального ведомства Андрей Анголенко, за первое полугодие в республике проверили 203 закупки от федеральных, региональных и муниципальных заказчиков. В 89 из них нашли нарушения.

Больше всего претензий возникает к муниципальным торгам – из 72 проверенных нарушения нашли в 40 (55%). По словам Анголенко, основные проблемы возникают с описанием лота и порядком рассмотрения заявок. На торгах региональных министерств и ведомств нарушений меньше – 40%. Эти показатели по сравнению с прошлым годом практически не изменились. «Сильно статистика не меняется», - говорит заместитель начальника Удмуртского УФАС.

С января 2018 года в Удмуртии заработал региональный центр закупок. Его создали для централизации закупочной деятельности министерств и ведомств. Центр позволяет сократить административное дублирование функций, упростить процесс определения поставщика, привлечь к составлению заявок более квалифицированных специалистов. 

«У нас региональный центр закупок по сути с января работает, там полгода. Все равно структура, формирование казенного учреждения проходила какое-то определенное время. <…> Если сейчас все будет более централизованно – единое положение будет, я считаю, в принципе даже уверен, что по идее должно снизиться количество нарушений. Но это мы увидим минимум через полгода», - рассказал Анголенко.

15:01, 12 июля, 2018
Дарья Саушина
754
0
#ФАС\n#Удмуртия\n#госзакупки\n#торги

 

 

 


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