Больно, сложно и дорого: блогер Илья Варламов не претендует на пост главы Ижевска

По его мнению, новым руководителем станет приезжий кандидат.

Ижевск. Удмуртия. Блогер Илья Варламов не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Ижевска. Об этом он рассказал в интервью «Реальному времени».

По его мнению, новым мэром станет приезжий кандидат из другого города, который не имеет связей с местной элитой и может действовать независимо. «Им должен стать человек, который как минимум разбирается не в том, как обеспечить нужный процент «Единой России», а в городском хозяйстве, современном градостроительстве, урбанистике и транспорте. И, самое главное, этот человек должен собрать хорошие силы в команде, привлечь специалистов», - поделился Варламов.

Он отметил, что если новая команда решит проводить реформы и изменить устоявшуюся ситуацию в городе, то это будет «больно, сложно и дорого».

Как рассказал блогер, на сегодняшний день остается много вопросов к бывшей команде Юрия Тюрина, в частности, к главному архитектору.

Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что Юрий Тюрин подал в отставку. Обязанности руководителя возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного.