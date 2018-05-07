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Больно, сложно и дорого: блогер Илья Варламов не претендует на пост главы Ижевска

13:55, 07 мая, 2018
Анна Торхова
13:55, 07 мая, 2018
Анна Торхова
1707
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#блог\n#чиновники\n#руководитель\n#Илья Варламов\n#блогер\n#Юрий Тюрин
Фото: ru.m.wikipedia.org
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По его мнению, новым руководителем станет приезжий кандидат.

Ижевск. Удмуртия. Блогер Илья Варламов не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Ижевска. Об этом он рассказал в интервью «Реальному времени».

По его мнению, новым мэром станет приезжий кандидат из другого города, который не имеет связей с местной элитой и может действовать независимо. «Им должен стать человек, который как минимум разбирается не в том, как обеспечить нужный процент «Единой России», а в городском хозяйстве, современном градостроительстве, урбанистике и транспорте. И, самое главное, этот человек должен собрать хорошие силы в команде, привлечь специалистов», - поделился Варламов.

Он отметил, что если новая команда решит проводить реформы и изменить устоявшуюся ситуацию в городе, то это будет «больно, сложно и дорого».

Как рассказал блогер, на сегодняшний день остается много вопросов к бывшей команде Юрия Тюрина, в частности, к главному архитектору.

Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что Юрий Тюрин подал в отставку. Обязанности руководителя возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного.

13:55, 07 мая, 2018
Анна Торхова
1707
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#блог\n#чиновники\n#руководитель\n#Илья Варламов\n#блогер\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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