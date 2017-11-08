Глава Удмуртии уволил начальника республиканского управления по лицензированию фармдеятельности

Владимир Иванцов занимал эту должность с ноября прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Владимира Иванцова уволили с поста начальника управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при правительстве Удмуртии в связи с истечением срока контракта. Соответствующий указ подписал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Освободить Иванцова Владимира Леонидовича от должности начальника Управления по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики, расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 7 ноября 2017 года», - говорится в документе.

Владимира Иванцова назначили на должность руководителя управления год назад, в ноябре 2016 года.

Напомним, с 1 января 2018 года управление по лицензированию фармдеятельности войдет в состав министерства здравоохранения Удмуртской Республики.