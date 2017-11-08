  • $ 58.46 ↑
  • € 67.77 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия получит почти 2,5 млрд рублей бюджетного кредита

      11:11, 08 ноября, 2017
      11:11, 08 ноября, 2017
      225
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#дотации\n#финансы и деньги
      225
      0

      Деньги направят на замещение кредитов коммерческих банков.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в этом году получит 2,46 млрд рублей бюджетного кредита. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, эти деньги направят на замещение кредитов коммерческих банков.

      Стоит отметить, что на 1 октября 2017 году Удмуртия должна была кредитным организациям 18,1 млрд рублей.

      В 2017 году в республику поступят также 613 млн рублей гранта за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории.

      «Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь - 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение – распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», - отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Анатолий Строков.

      11:11, 08 ноября, 2017
      225
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#дотации\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      14673

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      6574
      13:00, 01 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      5983
      08:00, 02 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      5309
      14:17, 06 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении фуры и иномарки на объездной Воткинска

      4133
      22:54, 02 ноября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      2478

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      1569
      18:10, 05 ноября, 2017

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1134
      14:21, 04 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      909
      11:00, 02 ноября, 2017

      Бывшего замдиректора ФСИН задержали за получение «откатов» со строителей СИЗО

      851
      10:26, 03 ноября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      2964

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      771
      20:36, 04 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      601
      17:22, 02 ноября, 2017

      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      580
      19:22, 03 ноября, 2017

      В Великобритании проверят источники финансирования кампании за Brexit

      561
      18:35, 01 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      07 ноября, 2017

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      03 ноября, 2017