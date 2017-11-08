Удмуртия получит почти 2,5 млрд рублей бюджетного кредита

Деньги направят на замещение кредитов коммерческих банков.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в этом году получит 2,46 млрд рублей бюджетного кредита. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, эти деньги направят на замещение кредитов коммерческих банков.

Стоит отметить, что на 1 октября 2017 году Удмуртия должна была кредитным организациям 18,1 млрд рублей.

В 2017 году в республику поступят также 613 млн рублей гранта за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории.

«Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь - 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение – распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», - отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Анатолий Строков.