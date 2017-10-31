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      Управляющий филиала «Мособлбанка» Дмитрий Чистяков может стать замглавы администрации Ижевска по соцполитике

      12:16, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      12:16, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      373
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Администрация
      373
      0

      Его кандидатуру рассмотрят на заседании городской думы 16 ноября 2017 год.

      Ижевск. Удмуртия. Управляющий ижевского филиала Московского областного банка Дмитрий Чистяков может занять должность заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в пресс-службе города.

      Всего на эту вакансию поступило 16 заявлений. По итогам предварительного отбора было принято решение направить в городскую думу кандидатуру Чистякова.

      В соответствии с уставом Ижевска, назначение на должность замглавы администрации города по социальной политике будет рассмотрено на очередном заседании Гордумы 16 ноября 2017 год.

      Напомним, что Михаил Тарасов, который ранее работал на этой должности, возглавил департамент городского хозяйства Севастополя

      12:16, 31 октября, 2017
      Диана Ворончихина
      373
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Администрация

       

       

       

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