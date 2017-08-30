Ранее информацию распространили СМИ и соцсети.

Ижевск. Удмуртия. Слухи о снятии с выборов двух депутатов Госсовета Удмуртии не подтвердились. Как сообщила информагентству «Сусанин» пресс-секретарь удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Вера Кожевникова, на прошедшем в среду, 30 августа, политсовете этот вопрос не поднимался.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о снятии с выборов или лишении членства в партии Андрея Смирнова (Январский избирательный округ № 2) и Юрия Бычкова (Центральный избирательный округ №20). Причиной якобы послужили «дискредитирующие партию действия» народных избранников.





Стоит отметить, что Юрий Бычков выдвигается на выборы по 13-му одномандатному округу вместе с Николаем Сергеевым (КПРФ), Алексеем Снегиревым («Коммунисты России»), Фаридом Юнусовым («Справедливая Россия»), Сергеем Зуевым (самовыдвиженец) и Сергеем Щениным (ЛДПР). Андрей Смирнов выдвигается по 2-му одномандатному округу вместе с Николаем Плотниковым (КПРФ), Адхарией Трифоновой («Коммунисты России»), Алексеем Коробейниковым («Справедливая Россия»), Марией Ложкиной (ЛДПР), Дмитрием Смирновым и Алексеем Зверевым (самовыдвиженцы).