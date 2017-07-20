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      Депутат из Дебёс оценил услуги по лоббированию интересов предприятия в 1,25 млн рублей

      17:35, 20 июля, 2017
      17:35, 20 июля, 2017
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      #Прокуратура\n#Дебесы\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#происшествие
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      Дело по факту получению взятки передали в суд.

      Дебесы. Удмуртия. В 1,25 млн рублей оценил депутат из Дебёс стоимость услуг по лоббированию интересов одного из предприятий района и смягчению наказания по административному производству. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, первую часть взятки в размере 120 тыс. рублей народный избранник получил в феврале этого года.

      Член президиума районного совета депутатов и руководитель одной из фракций пообещал поспособствовать принятию в местном парламенте решений, выгодных организации, а также помочь смягчить наказание по административному производству, проводимому по обращению о нарушении требований земельного законодательства.

      После получения денег мужчину задержали. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Материалы уголовного дела передали в суд.

      17:35, 20 июля, 2017
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      #Прокуратура\n#Дебесы\n#власть и чиновники\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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