Депутат из Дебёс оценил услуги по лоббированию интересов предприятия в 1,25 млн рублей

Дело по факту получению взятки передали в суд.

Дебесы. Удмуртия. В 1,25 млн рублей оценил депутат из Дебёс стоимость услуг по лоббированию интересов одного из предприятий района и смягчению наказания по административному производству. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, первую часть взятки в размере 120 тыс. рублей народный избранник получил в феврале этого года.

Член президиума районного совета депутатов и руководитель одной из фракций пообещал поспособствовать принятию в местном парламенте решений, выгодных организации, а также помочь смягчить наказание по административному производству, проводимому по обращению о нарушении требований земельного законодательства.

После получения денег мужчину задержали. За получение взятки в особо крупном размере ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки. Материалы уголовного дела передали в суд.