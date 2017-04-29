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      Власти Удмуртии собрались вынести инициативы дальнобойщиков на российский уровень

      11:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      11:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      232
      0
      #Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#Платон\n#водители\n#деньги
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      232
      0

      В деревне Каменное предложили создать пункт контрольного взвешивания грузовых автомобилей, где водители смогут получить заверенный документ с указанием фактической загрузки автомобиля.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии собираются вынести предложение дальнобойщиков о создании пунктов контрольного взвешивания на российский уровень в виде законодательной инициативы. Необходимость иметь заверенный документ о фактической загрузке автомобиля позволит грузоперевозчикам доказывать свою невиновность в судах, в случаях получения штрафов за перевес, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      «Пост в Каменном может стать пилотным как для региона, так и для всей России», - отмечается в сообщении.

      дальнобои2.JPG

      Также на встрече и.о. председателя правительства региона с инициативной группой водителей-дальнобойщиков прозвучала информация о проблемах, которые может решить республиканская власть. Например, реконструкция восточного объезда Ижевска от деревни Каменное до Воткинского шоссе позволит снять существующее ограничение по тоннажу и въезд в промзону минуя основные улицы города.

      Между тем, водители высказали основные проблемы к существующей системе сборы «Платон». По их мнению, она непрозрачна и влечет дополнительную нагрузку, кроме существующего транспортного налога и оплаты акциза, входящего в стоимость бензина.

      11:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      232
      0
      #Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#Платон\n#водители\n#деньги
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