Власти Удмуртии собрались вынести инициативы дальнобойщиков на российский уровень

В деревне Каменное предложили создать пункт контрольного взвешивания грузовых автомобилей, где водители смогут получить заверенный документ с указанием фактической загрузки автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии собираются вынести предложение дальнобойщиков о создании пунктов контрольного взвешивания на российский уровень в виде законодательной инициативы. Необходимость иметь заверенный документ о фактической загрузке автомобиля позволит грузоперевозчикам доказывать свою невиновность в судах, в случаях получения штрафов за перевес, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Пост в Каменном может стать пилотным как для региона, так и для всей России», - отмечается в сообщении.





Также на встрече и.о. председателя правительства региона с инициативной группой водителей-дальнобойщиков прозвучала информация о проблемах, которые может решить республиканская власть. Например, реконструкция восточного объезда Ижевска от деревни Каменное до Воткинского шоссе позволит снять существующее ограничение по тоннажу и въезд в промзону минуя основные улицы города.

Между тем, водители высказали основные проблемы к существующей системе сборы «Платон». По их мнению, она непрозрачна и влечет дополнительную нагрузку, кроме существующего транспортного налога и оплаты акциза, входящего в стоимость бензина.