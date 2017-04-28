В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева, руководитель секретариата депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова, представители общественных организаций, сферы образования и работники ЖКХ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участники праймериз «Единой России» обсудили тему поддержки социально незащищенных слоев населения. В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева, руководитель секретариата депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова, представители общественных организаций, сферы образования и работники ЖКХ.

В ходе дебатов спикеры попытались найти пути решения социальных проблем, которые касаются здравоохранения, защиты прав пенсионеров, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

По словам руководителя общественной организации «Боевое братство» Игоря Быкова, сегодня достаточно много проблем в здравоохранении. Также много вопросов по программе «Городская среда» и по отношению к людям пожилого возраста.

«Эти и другие проблемы нам нужно решать на законодательном уровне», - отметил Быков.

Руководитель секретариата депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова отметила, что больше всего обращений, которые поступают от граждан являются именно социальной направленности. По ее словам, в этом направлении ведется большая работа

«У нас еще вся работа впереди», - сказала Дербилова.

Задачу улучшения качества жизни жителей республики ставит перед собой председатель правления ТСЖ «Кедр» Олег Караваев. В том числе, он считает, что на работу в социальном направлении необходимо привлекать как можно больше волонтеров.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии Государственного Совета по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева считает, что сегодня законы социальной направленности требуют корректировки.

«Мне не безразлично что происходит в социальной плотике у нас в Удмуртской Республике. <…> Есть еще много работы по улучшению жизни жителей нашей республики», - сказала в своем выступлении Светлана Кривилева.

О важности адресной социальной защиты населения и о мерах соцподдержки многодетных детей, о помощи ветеранам труда говорила заместитель директора по административно-хозяйственной части в Якшур-Бодьинской школы Наталья Шилохвостова.

Коммерческий директор ООО «Электрон Плюс» Альфрит Муллахметов обратил внимание на вопрос права на труд людей с ограниченными возможностями.