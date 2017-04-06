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      В соцсетях запустили голосование по отбору тем для дебатов к праймериз «Единой России» в Удмуртии

      14:17, 06 апреля, 2017
      14:17, 06 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба «Единой России» в Удмуртии
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      Выбрать понравившуюся рубрику можно во «ВКонтакте».

      Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» в Удмуртии запустила голосование в соцсетях, чтобы отобрать темы для дебатов к предварительному голосованию. Выборы в органы госвласти и местного самоуправления пройдут 10 сентября.

      Проголосовать за понравившуюся тему можно на страничке группы регионального отделения партии во «ВКонтакте». Результаты пользовательского голосования будут отслеживать и с их учетом определять темы предстоящих дебатов.

      Первые дебаты в Удмуртии пройдут в пятницу, 7 апреля, и закончатся 21 мая.

      «Партия заинтересована в том, чтобы предварительное голосование проходило  максимально открыто и конкурентно. Мы считаем важным спросить у жителей республики, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь. Избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных тем для своего региона», - сказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Макаров.

      Предварительное голосование по отбору кандидатов пройдет 28 мая.

      «В нем смогут принять участие все избиратели. Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей региона, что предлагают для их решения», – добавил Андрей Макаров.

      Прием заявок кандидатов на участие в праймериз «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно.

      14:17, 06 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия
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