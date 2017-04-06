В соцсетях запустили голосование по отбору тем для дебатов к праймериз «Единой России» в Удмуртии

Выбрать понравившуюся рубрику можно во «ВКонтакте».

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» в Удмуртии запустила голосование в соцсетях, чтобы отобрать темы для дебатов к предварительному голосованию. Выборы в органы госвласти и местного самоуправления пройдут 10 сентября.

Проголосовать за понравившуюся тему можно на страничке группы регионального отделения партии во «ВКонтакте». Результаты пользовательского голосования будут отслеживать и с их учетом определять темы предстоящих дебатов.

Первые дебаты в Удмуртии пройдут в пятницу, 7 апреля, и закончатся 21 мая.

«Партия заинтересована в том, чтобы предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно. Мы считаем важным спросить у жителей республики, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь. Избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных тем для своего региона», - сказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Макаров.

Предварительное голосование по отбору кандидатов пройдет 28 мая.

«В нем смогут принять участие все избиратели. Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей региона, что предлагают для их решения», – добавил Андрей Макаров.

Прием заявок кандидатов на участие в праймериз «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно.