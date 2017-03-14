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Новости Удмуртии

Находящийся под домашним арестом Александр Соловьев покинул Миндортранс Удмуртии

15:14, 14 марта, 2017
Григорий Глухов
15:14, 14 марта, 2017
Григорий Глухов
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#кадры\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики\n#чиновники\n#арест\n#уголовное дело
Фото: mindortrans.su
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Во вторник, 14 марта, пост третьего заместителя главы дорожного ведомства республики занял Эдуард Теслев.

Ижевск. Удмуртия. Александр Соловьев, находящийся под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, покинул пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Михайлович на сегодняшний день в министерстве не работает», - сказала пресс-атташе ведомства Елизавета Нижегородцева. 

Подробности его увольнения в ведомстве пока не разглашают.

Сейчас Соловьев находится под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий.

14 октября прошлого года чиновника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии поместили под домашний арест до 7 апреля 2017.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что пост третьего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии занял бывший начальник управления финансов администрации Ижевска Эдуард Теслев.

 

15:14, 14 марта, 2017
Григорий Глухов
30
0
#кадры\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики\n#чиновники\n#арест\n#уголовное дело

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