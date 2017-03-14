Во вторник, 14 марта, пост третьего заместителя главы дорожного ведомства республики занял Эдуард Теслев.

Ижевск. Удмуртия. Александр Соловьев, находящийся под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, покинул пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Михайлович на сегодняшний день в министерстве не работает», - сказала пресс-атташе ведомства Елизавета Нижегородцева.

Подробности его увольнения в ведомстве пока не разглашают.

Сейчас Соловьев находится под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий.

14 октября прошлого года чиновника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии поместили под домашний арест до 7 апреля 2017.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что пост третьего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии занял бывший начальник управления финансов администрации Ижевска Эдуард Теслев.