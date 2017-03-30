Депутаты Госдумы России от Удмуртии дали советы новым кандидатам на участие в праймериз

Секретами поделились Валерий Бузилов, Андрей Исаев и Алексей Загребин.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России от Удмуртии Валерий Бузилов, Андрей Исаев и Алексей Загребин поделились секретами участия в праймериз с новыми кандидатами. Встреча состоялась в среду, 29 марта.

По словам Валерия Бузилова, в первую очередь каждому кандидату необходимо сделать паспорт своего округа.

«Болевые точки, численность, состав населения, со всех сторон округ нужно знать, определить, что от вас ждут люди. Очень важно понимать, с кем вам приходится общаться и важно определить идею, с которой вы идете, и найти среди ваших избирателей людей, которые разделяют и поддерживают ее», - сказал депутат Госдумы России от Удмуртии Валерий Бузилов.

Алексей Загребин рассказал, что для него важным было, в первую очередь, определить, что связывает его с людьми.

«Пока я шел, я, как правило, на этот вопрос себе отвечал. С кем-то я работал, как учитель в школе, с кем-то я встречался в ходе своих многочисленных поездок по республике как исследователь, как этнограф в ходе экспедиций, с кем-то просто по жизни сводила судьба. Анализируя, складывая эти составляющие, становилось постепенно легче, а сначала, конечно, было очень тяжело, потому что занимаясь профессиональной деятельностью, общественной деятельностью, мне приходилось вступать в острую, порой, полемику, а это с непривычки нелегко», - сказал Загребин.

Он также добавил, что у нынешних кандидатов в праймериз есть два преимущества – округа меньше, а опыт больше.

Депутат Госдумы Андрей Исаев также поддержал, что главный секрет успеха – это общение со своими избирателями и уважительное отношение между кандидатами, и добавил, что предыдущие дебаты между участниками праймериз в Удмуртии прошли очень достойно и во взаимоуважительной форме.

«Это было очень интересно, потому что обсуждались проблемы, звучали разные точки зрения, но это была как товарищеская дискуссия», - подытожил Андрей Исаев.