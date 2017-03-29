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      Депутаты Госдумы и сенаторы от Удмуртии встретились с главами муниципалитетов и сельскими парламентариями

      20:43, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      20:43, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      159
      0
      #Александр Волков\n#Единая Россия\n#партии\n#Госдума России\n#сенатор\n#Госдума\n#Андрей Исаев\n#Валерий Бузилов\n#Алексей Загребин\n#региональная неделя
      Фото: пресс-служба удмуртского регионального отделения "Единой России"
      159
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      Народные избранники рассказали о законах, которые уже приняли или еще только рассматривают в нижней палате российского парламента.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственной Думы России и сенаторы от Удмуртии встретились с главами муниципалитетов и председателями сельских парламентов республики. Мероприятие состоялось в региональном Госсовете.

      Во встрече приняли участие заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России», депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев, депутаты нижней палаты Российского парламента Алексей Загребин и Валерий Бузилов, а также сенаторы от региона Александр Волоков и Александр Чекалкин.

      Андрей Исаев рассказал коллегам из районов Удмуртии о том, что «единороссы» приняли в первом чтении важные законы, регулирующие незаконный оборот алкоголя и спиртосодержащих жидкостей, а также поправки в законодательство, позволяющие авиакомпаниям добиваться через суд запрета продажи билетов авиадебоширам.

      В свою очередь Алексей Загребин познакомил районных руководителей с инициативой о законодательном запрете экзотических имен для детей, а Валерий Бузилов рассказал о введении Единой государственной автоматизированной информационной системы на объектах торговли в регионах России.

      Представители районов Удмуртии рассказали парламентариями и сенаторам о том, как федеральное законодательство реализуется на местах и внесли свои предложения по ужесточению наказаний за незаконную торговлю алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, в частности, наказывать не только продавцов, но и владельцев и субарендаторов помещений, в которых ведется незаконная продажа спирта.

      «Коллеги из Государственной Думы из Федерального Собрания Российской Федерации знакомят нас с законодательными инициативами, чтобы мы были с вами полноправными участниками тех событий, которые происходят в жизни нашей страны, нашего государства», - сказал секретарь удмуртского регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

      20:43, 29 марта, 2017
      Григорий Глухов
      159
      0
      #Александр Волков\n#Единая Россия\n#партии\n#Госдума России\n#сенатор\n#Госдума\n#Андрей Исаев\n#Валерий Бузилов\n#Алексей Загребин\n#региональная неделя
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