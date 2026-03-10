Ижевск. Удмуртия. В 2026 году сельхозпроизводителям предстоит засеять 884 тыс. гектаров — это на 14 тыс. больше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Основной упор — на кормовые культуры. Им отдадут почти 60% площадей. Зерновые и бобовые займут 37% полей.

Техника к выходу в поля готова на 90%. Парк насчитывает более 28 тыс. тракторов, сеялок и опрыскивателей. Только за прошлый год хозяйства купили свыше 1200 новых машин.

По зерновым семенам запас готов на 83%, по многолетним травам — на 37%. Сложнее всего с семенами льна и картофеля, но их закупку и доработку продолжают. В республике ставят задачу активнее переходить на отечественные сорта — их сейчас создают в рамках нацпроекта по поручению президента.

В Минсельхозе республики признают: работать приходится в жёстких условиях. Горючее, техника и удобрения дорожают, а цены на молоко упали. К этому добавилась погодная аномалия — из-за глубокого снега и слабого промерзания почвы есть риск потерять озимые.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем хозяйствам обратить внимание на страхование посевов. Это поможет защитить свой урожай», — пояснили в ведомстве.

Пока озимые чувствуют себя нормально: 80% полей в хорошем состоянии, 20% — в удовлетворительном. Гибели посевов нет.

На поддержку животноводства в этом году направят почти миллиард рублей, растениеводства — 177 миллионов. Основные субсидии предприятиям перечислят до конца апреля.

Минеральных удобрений закупили около трети от потребности (нужно 21 тысяча тонн). ГСМ на весну пока запасли только 10–12%, но поставки идут планово.

Параллельно с севом в республике займутся возвращением в оборот заброшенных земель. Кадастровые работы и межевание проведут на площади 22 тыс. гектаров.