Ижевск. Удмуртия. Самозанятые таксисты в Удмуртии смогут переходить к исполнению требований локализации в течение семи лет. Соответствующий закон приняла Госдума России.

«Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение 7 лет», — написал в соцсетях спикер Нижней палаты Вячеслав Володин.

Он пояснил, что принятыми нормами для самозанятых, работающих в такси на своём автомобиле, не соответствующем обозначенным критериям, предусматривается региональная квота. Она составит 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года.

Включать самозанятых в реестр будут, если транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц.

Напомним, ранее Миндортранс Удмуртии дал разъяснения на тему локализации автомобилей такси в республике.