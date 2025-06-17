Ижевск. Удмуртия. Природоохранный прокурор привлёк руководящего работника ПАО «Ижсталь» к ответственности за сброс загрязнённых сточных вод в реку Иж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Проверка выявила нарушения водного законодательства на предприятии. Завод имел разрешение на сброс сточных вод, однако во втором квартале 2025 года в них было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В связи с этим природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) в отношении начальника отдела по экологической безопасности ПАО «Ижсталь». По результатам рассмотрения дела виновное лицо получило штраф в размере 50 тысяч рублей.