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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Работника завода «Ижсталь» оштрафовали за загрязнение реки Иж

14:00, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работника завода «Ижсталь» оштрафовали за загрязнение реки Иж
14:00, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПАО «Ижсталь»\n#река Иж\n#загрязнение
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В сточных водах зафиксировано превышение загрязняющих веществ.

Ижевск. Удмуртия. Природоохранный прокурор привлёк руководящего работника ПАО «Ижсталь» к ответственности за сброс загрязнённых сточных вод в реку Иж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Проверка выявила нарушения водного законодательства на предприятии. Завод имел разрешение на сброс сточных вод, однако во втором квартале 2025 года в них было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В связи с этим природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) в отношении начальника отдела по экологической безопасности ПАО «Ижсталь». По результатам рассмотрения дела виновное лицо получило штраф в размере 50 тысяч рублей.

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14:00, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПАО «Ижсталь»\n#река Иж\n#загрязнение