Ижевск. Удмуртия. Банк России по состоянию на 1 апреля 2025 года за скользящий год отнёс к «красной» (высокорисковой) зоне три субъекта Российской Федерации. Как передаёт «Интерфакс», это Ингушетия, Дагестан и Новосибирская область.

Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесённых к «красной» зоне, составила всего 2,9% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,7% от общего объёма выплат по стране.

При этом в 34 регионах России прирост средней выплаты в процентах был выше, чем в среднем по стране. За скользящий год тот же показатель снизился в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​ Республике Марий Эл, Алтайском крае и Ненецком автономном округе.

Низкие значения средней выплаты (85% и менее от среднероссийского показателя) зафиксированы в 14 субъектах РФ: республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Курской, Костромской, Орловской, Рязанской, Вологодской, Новгородской, Самарской и Архангельской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Ненецком автономном округе. Большинство этих субъектов РФ (кроме Республики Марий Эл и Костромской области) находятся, по результатам мониторинга, в «зелёной» зоне, сообщает ЦБ.

Отмечается, что Банк России заявил о готовности усиливать давление на регионы, в которых неэффективно организована работа по противодействию недобросовестным практикам в ОСАГО, где стабильно, экономически необоснованно сохраняются высокие уровни убыточности в этом виде страхования.