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В Завьяловском районе нашли труп дикого кабана

16:04, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе нашли труп дикого кабана
16:04, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#кабан
Источник фото: elements.envato.com (byrdyak)
74
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Он не был заражён африканской чумой свиней.

Завьялово. Удмуртия. В лесу Завьяловского района нашли труп дикого кабана. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии. 

Труп обнаружили рядом с деревней Большой Кияик. Сотрудники Завьяловской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных отобрали пробы материала. Лабораторные исследования не выявили наличие вируса африканской чумы свиней. 

Труп кабана уничтожили. А место, где его нашли, дезинфицировали. 

Жителей Удмуртии, которые обнаружат трупы свиней или кабанов, просят сообщить об этом в Государственную ветеринарную службу Удмуртии по телефону: 8 (800) 222-17-16. 

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16:04, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#кабан