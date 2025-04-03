Завьялово. Удмуртия. В лесу Завьяловского района нашли труп дикого кабана. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Труп обнаружили рядом с деревней Большой Кияик. Сотрудники Завьяловской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных отобрали пробы материала. Лабораторные исследования не выявили наличие вируса африканской чумы свиней.

Труп кабана уничтожили. А место, где его нашли, дезинфицировали.

Жителей Удмуртии, которые обнаружат трупы свиней или кабанов, просят сообщить об этом в Государственную ветеринарную службу Удмуртии по телефону: 8 (800) 222-17-16.