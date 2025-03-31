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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Главы двух районов Удмуртии прилетели в Салехард

11:10, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Главы двух районов Удмуртии прилетели в Салехард
11:10, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Удмуртия\n#Ямал\n#местное самоуправление
Источник фото: vk.com/golovinuva
122
0

Там они примут участие в форуме о местном самоуправлении.

Ижевск. Удмуртия. Главы Малопургинского и Увинского районов Удмуртии Александр Деев и Владимир Головин прилетели в Салехард. Как они сообщили в соцсетях, в столице Ямало-Ненецкого автономного округа они примут участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» (18+).

В течение двух дней главы районов Удмуртии будут принимать участие в Региональном дне «Финансы и бюджет» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

«Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов. Это уникальная площадка для взаимодействия муниципальных сообществ, обмена опытом и поиска решений для повышения качества жизни на местах», — отметил Александр Деев на своей странице.

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11:10, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Удмуртия\n#Ямал\n#местное самоуправление