Ижевск. Удмуртия. Главы Малопургинского и Увинского районов Удмуртии Александр Деев и Владимир Головин прилетели в Салехард. Как они сообщили в соцсетях, в столице Ямало-Ненецкого автономного округа они примут участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» (18+).

В течение двух дней главы районов Удмуртии будут принимать участие в Региональном дне «Финансы и бюджет» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

«Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов. Это уникальная площадка для взаимодействия муниципальных сообществ, обмена опытом и поиска решений для повышения качества жизни на местах», — отметил Александр Деев на своей странице.