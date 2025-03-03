Белгород. Бывшего руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии Илью Пономарева повысили до врио первого заместителя губернатора Белгородской области. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе аппаратного совещания.

«Пономарев Илья Вячеславович будет исполнять обязанности первого заместителя губернатора», — сказал Гладков.

Напомним, Илью Пономарева назначили советником губернатора Белгородской области в декабре 2024 года после ухода первого зама по экономике Дмитрия Гладского по семейным обстоятельствам.