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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии повысили в администрации губернатора Белгородской области

11:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии повысили в администрации губернатора Белгородской области
11:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Удмуртия\n#Белгородская область
Источник фото: portal.sev.gov.ru
225
0

Решение озвучил руководитель региона на совещании 3 марта.

Белгород. Бывшего руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии Илью Пономарева повысили до врио первого заместителя губернатора Белгородской области. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе аппаратного совещания. 

«Пономарев Илья Вячеславович будет исполнять обязанности первого заместителя губернатора», — сказал Гладков.

Напомним, Илью Пономарева назначили советником губернатора Белгородской области в декабре 2024 года после ухода первого зама по экономике Дмитрия Гладского по семейным обстоятельствам. 

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11:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Удмуртия\n#Белгородская область