Решение озвучил руководитель региона на совещании 3 марта.
Белгород. Бывшего руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртии Илью Пономарева повысили до врио первого заместителя губернатора Белгородской области. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе аппаратного совещания.
«Пономарев Илья Вячеславович будет исполнять обязанности первого заместителя губернатора», — сказал Гладков.
Напомним, Илью Пономарева назначили советником губернатора Белгородской области в декабре 2024 года после ухода первого зама по экономике Дмитрия Гладского по семейным обстоятельствам.
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