В Удмуртии официально ввели в эксплуатацию новую систему оповещения населения

12:13, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#система оповещения
Источник фото: ИА «Сусанин»
Подписано соответствующее постановление правительства. 

Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление о вводе в действие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Документ, датированный 27 февраля 2026 года, опубликован на портале Udmurt.ru.

Новая система создана для обеспечения безопасности жителей региона и предназначена для доведения сигналов гражданской обороны и информации о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, 4 марта в регионе прошли плановые испытания, в ходе которых включались электросирены, а эфир общероссийских теле- и радиоканалов замещался проверочными сообщениями.

