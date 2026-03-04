Удмуртия. Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление о вводе в действие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Документ, датированный 27 февраля 2026 года, опубликован на портале Udmurt.ru.

Новая система создана для обеспечения безопасности жителей региона и предназначена для доведения сигналов гражданской обороны и информации о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Напомним, 4 марта в регионе прошли плановые испытания, в ходе которых включались электросирены, а эфир общероссийских теле- и радиоканалов замещался проверочными сообщениями.