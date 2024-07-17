Мост через реку Лоза в Игринском районе начнут ремонтировать с 19 июля

Игра. Удмуртия. В Игринском районе 19 июля начнут капитально ремонтировать мост через реку Лоза на автодороге Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сооружение расположено в селе Лоза на улице Заречная. Мост построили в 60-х годах прошлого века, с тех пор он полностью выработал свой ресурс. Обследование показало, что у моста разрушены все несущие конструкции и гидроизоляция. Также массивные железобетонные опоры стоят на деревянных сваях, и при существующих транспортных нагрузках двигаться по объекту уже не безопасно.

«В ходе работ старый мост будет полностью разобран, движение через реку Лоза по улице Заречная перекроют. Организовать рядом объезд возможности нет из-за близкого расположения частных строений, поэтому мы предупреждаем всех заранее и просим жителей района отнестись с пониманием», — заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Он уточнил, что на время ремонта для большегрузного транзитного транспорта, который едет со стороны Кировской области в сторону Игры, будет возможен объезд через Уву и Нылгу или по федеральной автодороге М-7 «Волга». Легковые автомобили смогут проехать через Игру.

Чтобы обеспечить бесперебойный проезд транспорта, железнодорожный переезд на улице Победы в Игре приведут к нормативу. Здесь обновят настил, а также пересмотрят утренний и вечерний график проведения маневровых работ.

Новый мост будет полностью железобетонный с грузоподъемностью свыше 100 т. Для пешеходов проложат тротуары и установят освещение.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Капремонт планируется завершить до 20 декабря.