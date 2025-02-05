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В Удмуртии отца лишили права на получение выплат в связи с гибелью сына на СВО

10:30, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии отца лишили права на получение выплат в связи с гибелью сына на СВО
10:30, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
258
0
#Удмуртия\n#суд\n#СВО\n#выплаты
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
258
0

Он никак не участвовал в жизни своего ребёнка и не платил алименты.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отца пропавшего без вести участника СВО лишили права на получение государственных пособий и выплат. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Иск подала в суд мать военнослужащего. Она заявила, что её бывший муж никак не принимал участия в воспитании сына, не оказывал материальную помощь и не выплачивал алименты. У него даже накопился долг, из-за которого мужчину привлекли к административной и уголовной ответственности.

В суде было установлено, что боец заключил контракт с Минобороны России. В местах проведения спецоперации он пропал без вести. 

Судья пришёл к выводу, что отец не принимал участия в воспитании сына, не интересовался его жизнью и здоровьем, а также не оказывал как моральную, так и материальную помощь. Всё это показывает, что между отцом и сыном не были сохранены семейные и родственные связи. В результате мужчину лишили права на выплаты в случае гибели военнослужащего. 

Напомним, что ранее в Игринском районе права на подобные выплаты лишили мать погибшего бойца СВО. 

10:30, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
258
0
#Удмуртия\n#суд\n#СВО\n#выплаты