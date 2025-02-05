Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отца пропавшего без вести участника СВО лишили права на получение государственных пособий и выплат. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Иск подала в суд мать военнослужащего. Она заявила, что её бывший муж никак не принимал участия в воспитании сына, не оказывал материальную помощь и не выплачивал алименты. У него даже накопился долг, из-за которого мужчину привлекли к административной и уголовной ответственности.

В суде было установлено, что боец заключил контракт с Минобороны России. В местах проведения спецоперации он пропал без вести.

Судья пришёл к выводу, что отец не принимал участия в воспитании сына, не интересовался его жизнью и здоровьем, а также не оказывал как моральную, так и материальную помощь. Всё это показывает, что между отцом и сыном не были сохранены семейные и родственные связи. В результате мужчину лишили права на выплаты в случае гибели военнослужащего.

Напомним, что ранее в Игринском районе права на подобные выплаты лишили мать погибшего бойца СВО.