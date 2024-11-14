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До 4 млн рублей выросла выплата бойцам СВО из Удмуртии, получившим инвалидность

14:20, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
До 4 млн рублей выросла выплата бойцам СВО из Удмуртии, получившим инвалидность
14:20, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
94
0
#Удмуртия\n#СВО\n#выплаты\n#инвалидность
Источник фото: ИА «Сусанин»
94
0

Президент страны подписал новый указ.

Ижевск. Удмуртия. Бойцы из Удмуртии, которые были ранены на СВО и стали вследствие этого инвалидами, смогут получить единовременную выплату в 4 млн рублей. Как сообщил Аппарат уполномоченного по правам человека в УР Виктора Кушко, соответствующий указ подписал 14 ноября президент страны Владимир Путин. 

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия) <…> повлекло за собой наступление   инвалидности, такому лицу осуществляется единовременная выплата в размере 4 млн рублей с учётом единовременной выплаты, произведённой при получении этого увечья», — говорится в указе президента России.

Во втором пункте отмечается, что увеличенная выплата в 4 млн рублей распространяется и на тех, кто был ранен и стал инвалидом с начала специальной военной операции.

«В случае если увечье (ранение, травма, контузия), повлекшие за собой наступление инвалидности, получено в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу настоящего указа, единовременная выплата, установленная настоящим указом, производится госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» с учётом единовременной выплаты, произведённой при получении этого увечья», — гласит документ.

Указ вступает со дня подписания, 14 ноября. До этого момента была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО в 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб.

Отметим, что накануне правительство РФ утвердило и новые размеры выплат при ранениях. Как передаёт «Интерфакс», теперь бойцы, получившие тяжёлые увечья и травмы в ходе СВО, будут иметь право на единовременную выплату в 3 млн рублей, получившим лёгкие ранения полагается 1 млн рублей, а получившим иные травмы будет полагаться 100 тыс. рублей.

 

14:20, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
94
0
#Удмуртия\n#СВО\n#выплаты\n#инвалидность