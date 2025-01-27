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Сарапульский суд на месяц приостановил работу магазина из-за грызунов

16:30, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Сарапульский суд на месяц приостановил работу магазина из-за грызунов
16:30, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мыши\n#грызуны\n#магазин\n#суд
Источник фото: unsplash.com (Sandy Millar)
123
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Обитание мышей рядом с продуктами питания может нести угрозу инфекционных заражений.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле суд на 30 суток приостановил работу магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии установило, что в магазине «Светофор» ООО «Торгсервис 18», находящемся по адресу 3-й Дубровский переулок, 33а, завелись грызуны. Хозяева торговой точки не провели дератизационные мероприятия, а также не заделали щели в полу.

Наличие грызунов представляет угрозу развития инфекционных заболеваний, таких как мышиная лихорадка и иерсиниоз.

Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд привлёк юридическое лицо к ответственности в виде приостановки деятельности магазина «Светофор» на 30 суток.

16:30, 27 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#мыши\n#грызуны\n#магазин\n#суд