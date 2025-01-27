Сарапульский суд на месяц приостановил работу магазина из-за грызунов

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле суд на 30 суток приостановил работу магазина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии установило, что в магазине «Светофор» ООО «Торгсервис 18», находящемся по адресу 3-й Дубровский переулок, 33а, завелись грызуны. Хозяева торговой точки не провели дератизационные мероприятия, а также не заделали щели в полу.

Наличие грызунов представляет угрозу развития инфекционных заболеваний, таких как мышиная лихорадка и иерсиниоз.

Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд привлёк юридическое лицо к ответственности в виде приостановки деятельности магазина «Светофор» на 30 суток.