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Почти половина опрошенных ижевчан хотели бы заняться бизнесом

17:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Почти половина опрошенных ижевчан хотели бы заняться бизнесом
17:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
456
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#опросы
Источник фото: unsplash.com (Benjamin Child)
456
0

Чаще всего респонденты присматриваются к сфере торговли.

Ижевск. Удмуртия. Почти половина опрошенных ижевчан хотели бы открыть своё дело. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Желание открыть свой бизнес изъявили 48% респондентов. Наиболее привлекательной сферой оказалась торговля — в ней себя пожелали попробовать 9% опрошенных. На втором месте расположились производство, строительство, медицина, IT, искусство и индустрия красоты — в этих областях себя видят 7% опрошенных горожан. По 3% респондентов присматриваются к образовательной сфере и сельскому хозяйству. По 2% опрошенных думают об открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров. Несмотря на это, 34% ижевчан не хотят заниматься предпринимательством и отдают предпочтение работе по найму.

Отмечается, что женщины реже мужчин выражают желание заняться бизнесом. Кроме того, респонденты младше 35 лет чаще более возрастных коллег хотят вести дело в сфере искусства или медицины.

Также на ответы влияет материальное благополучие опрошенных — горожане с доходом ниже 50 тыс. рублей присматриваются к сферам красоты и искусства. Те же, чей доход начинается с отметки в 100 тыс. рублей, думают о производстве и строительстве.

17:30, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
456
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#опросы