Геннадий Кудрявцев сохранил за собой пост гендиректора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»

На внеочередных выборах он получил стопроцентную поддержку акционеров.
Ижевск. Удмуртия. Геннадий Кудрявцев продолжит быть генеральным директором АО «Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"». Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании сообщается на сайте предприятия.
Итоги голосования по вопросу таковы:
- «за» — 641 749 696 голосов;
- «против» — 0 голосов;
- «воздержался» — 0 голосов.
Таким образом, 31 января полномочия Геннадия Ивановича прекратятся в связи с окончанием их срока. А с 1 февраля начнётся новый четырёхлетний срок.
Напомним, Геннадий Кудрявцев является гендиректором с 1996 года. Ему 77 лет, он является почётным гражданином Ижевска и почётным гражданином Удмуртской Республики.