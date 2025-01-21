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Геннадий Кудрявцев сохранил за собой пост гендиректора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»

13:10, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Геннадий Кудрявцев сохранил за собой пост гендиректора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»
13:10, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Аксион
Источник фото: vk.com/axion_izhevsk
127
0

На внеочередных выборах он получил стопроцентную поддержку акционеров.

Ижевск. Удмуртия. Геннадий Кудрявцев продолжит быть генеральным директором АО «Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"». Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании сообщается на сайте предприятия.

Итоги голосования по вопросу таковы:

- «за» — 641 749 696 голосов;

- «против» — 0 голосов;

- «воздержался» — 0 голосов.

Таким образом, 31 января полномочия Геннадия Ивановича прекратятся в связи с окончанием их срока. А с 1 февраля начнётся новый четырёхлетний срок.

Напомним, Геннадий Кудрявцев является гендиректором с 1996 года. Ему 77 лет, он является почётным гражданином Ижевска и почётным гражданином Удмуртской Республики.

13:10, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ижевск\n#Аксион