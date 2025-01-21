Геннадий Кудрявцев сохранил за собой пост гендиректора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг»

Ижевск. Удмуртия. Геннадий Кудрявцев продолжит быть генеральным директором АО «Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"». Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров компании сообщается на сайте предприятия.

Итоги голосования по вопросу таковы:

- «за» — 641 749 696 голосов;

- «против» — 0 голосов;

- «воздержался» — 0 голосов.

Таким образом, 31 января полномочия Геннадия Ивановича прекратятся в связи с окончанием их срока. А с 1 февраля начнётся новый четырёхлетний срок.

Напомним, Геннадий Кудрявцев является гендиректором с 1996 года. Ему 77 лет, он является почётным гражданином Ижевска и почётным гражданином Удмуртской Республики.