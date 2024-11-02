Минувшей ночью в Ижевске стартовал снегоуборочный сезон

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 2 ноября дорожные службы Ижевска впервые в сезоне вышли на борьбу с последствиями снегопада. Об этом утром рабочей субботы сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

«Дорожная техника сегодня ночью вышла на своё первое зимнее дежурство. Идёт обработка дорог противогололедным материалом. Ручные бригады чистят лестницы, остановки, пешеходные переходы», — написал градоначальник.

Он также обратился к землякам с призывом быть внимательными на дорогах и выезжать к месту назначения заранее.