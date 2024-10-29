Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии внёс изменения в закон «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». Депутаты сразу в двух чтениях поддержали инициативу на сессии во вторник, 29 октября.

С предложением к парламенту выступила министр финансов УР Вера Сухих. Она пояснила, что изменения разработаны в целях приведения законодательства Удмуртской Республики в соответствие с федеральным законодательством.

Федеральный закон от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ внёс изменения в Налоговый кодекс РФ, в том числе в части установления предельной налоговой ставки по налогу на имущество организаций в размере не более 2,5% в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость и кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

Потому в Статью 1 регионального закона в части 3 после слов «Свыше 30 млн. рублей» решено внести дополнение в виде слов «до 300 млн. рублей (включительно)»; в части 5 этой статьи внести следующее дополнение:

«5. Установить налоговую ставку в отношении объектов недвижимого имущества, предусмотренных в статье 1.1 настоящего Закона, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, в размере 2,5 процента.».

Отметим, что этот закон вступит в силу с 1 января 2025 года.