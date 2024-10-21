Беспилотники «КУБ-Э» от концерна «Калашников» отправятся за рубеж

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» поставит «КУБы» производства ижевской компании «Зала Аэро» за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Управляемые боеприпасы (УБ) «КУБ-Э» отправятся в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО «Рособоронэкспорт» и иностранным партнёром. Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО, отметили в концерне.

УБ «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени.

В ноябре 2021 года «КУБ-Э» успешно прошёл государственные испытания, а в 2022 году было принято решение о поставках изделий «КУБ» заказчикам. Производственные мощности концерна «Калашников» позволяют полностью закрывать все потребности российских заказчиков в данном виде изделий и осуществлять экспортные поставки «КУБов» без ущерба контрактам, заключённым внутри страны.