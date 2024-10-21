Теневая занятость стала одной из причин невозможности постройки кладбища в Малой Пурге

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев одной из причин отсутствия денег на постройку кладбища в райцентре назвал серые зарплаты и теневую занятость. В ходе прямого эфира в соцсетях ему поступил вопрос — на каком этапе находится ситуация с новым кладбищем в селе Малая Пурга.

«Нет ни одного пустого пятачка уже на старом, старики очень переживают. Никто не хочет быть дозахороненным к кому-то», — обратился к главе района селянин.

Александр Деев признался, что вопрос по кладбищу стоит остро. Напомнил, что место под него определено, а проектные работы стоят порядка 5 млн рублей.

«В бюджете этих денег нет. Пользуясь случаем, хочу вспомнить тему одного из предыдущих эфиров, когда мы говорили о теневой занятости, об уплате налогов; о том, что у нас ряд предпринимателей уходят от уплаты этих налогов. Не буду называть фамилии, но спрашивают меня: «Почему у нас нет детской площадки, нет кладбища?». Отвечаю — потому что нет денег. Почему их нет? Отвечаю: «У тебя родственник не платит налоги, не зарегистрировано ведёт предпринимательскую деятельность…» Такие факты есть, мы их все знаем, это наши соседи. Давайте как-то более ответственно к этому подходить», — призвал глава района.

Он также отметил, что вопрос по кладбищу «где-то перекликается с вопросом по отсутствию морга в районе».

«Этот вопрос мы обсуждали на днях с главврачом Бюро судебно-медицинской экспертизы. И по моргу, и по домам прощания — тема, стоящая на повестке дня в районе. В ближайшую неделю съезжу в один из районов Удмуртии, где эта деятельность поставлена на коммерческую основу. Вперёд забегать не буду, думаю об этом вопросе достаточно часто», — резюмировал Александр Деев.