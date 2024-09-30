Открывать морг в Малой Пурге в ближайшее время не планируют

Малая Пурга. Удмуртия. Морга в Малопургинском районе Удмуртии в ближайшее время не будет. Об этом сообщил глава района Александр Деев, отвечая на вопросы местных жителей в прямом эфире в соцсетях.

«Типового здания бюро судебно-медицинской экспертизы, находящегося на территории нашего района, нет. Патологоанатомические и судебно-медицинские вскрытия проводились в приспособленном помещении — в гаражах Малопургинской районной больницы. В 2018 году после проверки Центра гигиены и эпидемиологии по УР, ввиду отсутствия условий для выполнения санитарно-эпидемиологических требований, было закрыто», — разъяснил Александр Деев.

Он подчеркнул, что в штатном расписании Малопургинской райбольницы врача-судмедэксперта и врача-патологоанатома нет. В настоящее время, согласно действующей маршрутизации, патологоанатомические исследования проводятся Патологоанатомическом бюро Минздрава Удмуртии в Ижевске, а судебно-медицинские исследования — в Киясовском межрайонном отделении БСМЭ МЗ УР. Приём тел умерших в указанных учреждениях осуществляется круглосуточно.

«Это решение Минздрава Удмуртской Республики. В планах на сегодняшний день вопрос открытия морга не стоит», — резюмировал глава района.